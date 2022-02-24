Gönül Köşkü Huzurevinde yenileme çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevinde yaşlılara daha rahat bir yaşam ortamı sunmak için yenileme çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çatısı, dış cephesi ve odalarının büyük bir kısmı yenilenen huzurevinde yaşlılar yeni odalarına taşınırken kalan odalarda da tadilat devam ediyor.

Yenileme çalışmalarını, huzurevi sakinlerinin rahatını bozmadan aşama aşama ilerlettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçen yıl başlattığımız tadilat çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yaşlılarımızı yenilediğimiz odalarımıza taşıyarak kalan odaları da modern bir hâle getiriyoruz. Dolayısıyla Huzurevimizde pırıl pırıl bir hizmet veriyoruz. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz de bereketleniyor. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Görevimiz bitecek, önemli olan gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bırakmaktır.” dedi.