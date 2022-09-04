Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezdi

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezerek geçmişe duygulu bir yolculuk yaptı.

Belediye görevlileri ve rehberler eşliğinde cezaevinin her noktasını gezme fırsatı bulan huzurevi sakinleri burada, şair ve yazarların kaldığı ‘Hilton’ koğuşunu, ‘Müteferrika’ olarak adlandırılan tek kişilik hücreleri, tanınmış mahkûmların cezaevinde çektirdikleri fotoğraf sergisini görme fırsatı buldular. Ayrıca koğuşların içinde yer alan balmumu heykellerini, ünlü kişilerin biyografilerini ve kıyafetlerinin bulunduğu koğuşları da ziyaret eden yaşlılar, ‘Ulu Kavak’ adını taşıyan ve idamlara şahitlik eden kavak ağacıyla da tanıştılar. Gezinin sonunda birçok kişinin idam edildiği darağacını görerek ziyaretlerini tamamladılar.



Görevliler eşliğinde transfer



Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak Ulucanlar Cezaevi Müzesine götürülen yaşlılar ziyaretin tamamlanmasıyla görevliler eşliğinde huzurevine getirildiler.

