Gönül Köşkü’nde Yaşlılar Günü kutlandı

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte coşkulu bir gün yaşadı.

Gönül Köşkü Huzurevi’nde düzenlenen sazlı sözlü kutlamada asırlık çınarlar gönüllerince eğlendi. Çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlikte yaşlılar oyun havalarına da eşlik etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Analarımız, babalarımız bizi doğurup yetiştirenler, çilemizi çekenlerdir. Aynı zamanda da bize ülkemizi bırakanlardır. Zorlukları göğüsleyen büyüklerimizdir. Saçlarınızdaki aklar, yüzünüzdeki kırışıklıklar, ellerinizdeki nasırlar milletimize ve devletimize hizmetlerinizin göstergesidir” dedi.

HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Altınok, “Cumhuriyetimiz kurulduğunda ülkemiz ne haldeydi. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu’dur. Ana ve babalarımız Milli Mücadele kahramanlarımızdır. Analarımız lojistik destek sağlamıştır. Yani çocuğu koynunda Satı Analar, Kara Fatmalar bizlere bu toprakları vatan yapmışlardır. 2023’te de Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin inşallah 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız.” dedi.

Etkinlikte yaşlılara hediye takdimi de yapıldı.