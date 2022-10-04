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Görevlerinin Başlarındalar

Mamak Zabıtaları gece gündüz demeden gezerek esnafı denetliyor, kurallara uymayanları uyarıyor, gerektiğinde cezalarla önleyici tedbirler alıyor.
Görevlerinin Başlarındalar

Mamak Belediyesi Zabıta Teşkilatı, kentin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor. 
Vatandaşın sağlığını gözeten Mamak Belediyesi Zabıta Teşkilatı, özellikle market, fırın ve pastanelerde her gün denetimlerde bulunarak, etiket kontrolü ve karşılaştırması yapıyor. Pazarlarda ölçü ve tartıların kontrolünü sağlayan ekipler, belirlenen ücret dışında satış yapan esnafları uyarıyor. Ruhsatsız iş yerlerinin ruhsatlandırmasını da yapan Zabıta ekipleri Mamak’ta huzuru sağlamak için var gücüyle çalışıyor. 


 

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