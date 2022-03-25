Görme engelli de tefeci mağduru

Ankara'da satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek yüksek fiyattan satan, ayrıca vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para veren suç örgütünün, görme engelli Erkan B.'yi de mağdur ettiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini Haydar İleriler'in yaptığı 'İleriler' adlı suç örgütüne operasyon yaptı. Kurdukları paravan şirketler üzerinden kilometresi 200 bin ile 700 bin arasında değişen araçları satın alıp, kilometrelerini dijital aksamına müdahale ederek 70 bin ile 90 bin arasına indirip yüksek fiyata satan suç örgütüne yönelik belirlenen 40 adrese baskın yaıpıldı. Maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para verip, ödeme güçlüğü çekenleri tehdit eden, boş senet alan, evlerine ve araçlarına ipotek koyduran 35 şüpheli gözaltına alındı. 'Tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 13 milyon TL haksız kazanç sağladığı saptanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 33 mermi, tefecilik hesaplarının tutulduğu 9 not defteri ve ajanda, mağdurlara ait 40 adet senet, 12 post cihazı ve 65 adet araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRME ENGELLİ DE MAĞDUR

Öte yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Haydar İleriler'in oğlu ve 2 kardeşi ve yeğeniyle birlikte suç örgütünü kurdukları saptandı. Suç örgütünün, satın aldıkları yüksek kilometreli araçları kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları ve buradan elde ettikleri geliri ise tefeciliğe sermaye olarak kullandıkları belirlendi. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Tunay Y.'nin, görme engelli Erkan B.'yi de mağdur ettiği ortaya çıktı. Tunay Y., maddi sıkıntı yaşaması üzerine kendisine ulaşan Erkan B.'ye önce yüzde 40 faiz karşılığında 4 bin lira para verdi. Tunay Y., zamanında ödeme yapamayan Erkan B.'ye tekrardan faiz karşılığında 4 bin lira verdi. Aldığı bu parayla Tunay Y.'ye 4 taksit şeklinde ödeme yapan Erkan B., bir süre sonra tekrar sıkıntıya girerek ödeme yapamadı. Bunun üzerine Tunay Y., Erkan B.'yi aracına bindirerek boş bir araziye götürdü. Burada Tunay Y., Erkan B.'yi darbederek zorla senet imzalattı. Bunun üzerine Erkan B.'nin aldığı 8 bin lira borç 33 bin lira oldu.

KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tehditler üzerine korkan Erkan B., telefonunu ve evdeki bazı eşyaları satarak bir miktar parayı Tunay Y.'ye verdi. Ancak bunu yeterli bulmayan Tunay Y., Erkan B.'ye tehditlerini sürdürdü. Korkan Erkan B., farklı bir yerden borçlanarak Tunay Y.'ye olan 33 bin lira borcunu ödedi. Mağdur olarak emniyette ifade veren Erkan B., yaşanan olaylardan dolayı çok korktuğunu gerekçe göstererek Tunay Y. hakkında şikayetçi olmadı.