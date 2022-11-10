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Görme engellilerin teknolojiye erişim noktası: Eğitim ve Teknoloji Merkezi

ANKARAY Beşevler Metro İstasyonu içinde yer alan merkez, haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 personel ile birlikte 4 bin 462 üyeye ücretsiz olarak hizmet veriyor.
Görme engellilerin teknolojiye erişim noktası: Eğitim ve Teknoloji Merkezi

Büyükşehir Belediyesi “Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’’, teknolojinin tüm imkânlarını görme engelli vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Görme engelli bireylerin kendilerine özel program yüklü bilgisayarlarda araştırma yapabilmeleri ve Braille Alfabesi (kabartma yazı) ile bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerine imkân sağlamak amacıyla kurulan merkeze görme engelli vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

4 BİN 462 ÜYE YARARLANIYOR

Merkez; görme engelli bireylerin teknolojiyi yakından takip etmesi, toplumsal yaşama, eğitime, gelişimlere ve bilgiye ulaşmalarında engellerin kaldırılması ve mesleki gelişimlerine teknolojik olarak katkı sağlanması amacıyla 4 bin 462 üyeye haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 personel ile birlikte hizmet veriyor.

HER KAYNAĞA KOLAYLIKLA ULAŞILABİLİYOR

Üyelerin, tüm yazılı kaynaklardan dilediğince yararlanabilmeleri için kütüphane kısmında Braille Alfabesi ile (kabartma) basılmış kitapların yanı sıra gerekli teknik donanım ve geniş kapsamlı kütüphane sistemine sahip sesli kitap uygulaması da bulunuyor. 

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