Görme ve işitme engelli sinemaseverlere çevrimiçi gösterim başladı

Görme ve işitme engelli sinemaseverlere yönelik sesli betimlemeli ve ayrıntılı altyazılı filmlerin bulunduğu Engelsiz Filmler Festivali'nin Ankara ve çevrim içi gösterimleri başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara ve çevrim içi gösterimleri 23 Ekim'de sona erecek. Festival kapsamında Ankara'daki film gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda yapılacak. Filmler çevrim içi olarak "eff2022.muvi.com" sitesinden de izlenebilecek.

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLERE YÖNELİK

Dünya ve Türkiye sinemasından 39 filmi seyirciyle buluşturacak festivalde, film ekipleriyle gerçekleştirilecek söyleşiler festivalin YouTube kanalından takip edilebilecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde, filmler görme ve işitme engellilere yönelik sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sunulacak.

ÖDÜLLER 22 EKİM’DE SAHİBİNİ BULACAK

Festival programındaki “Ulusal Uzun Film Yarışması” ve Kısa Yarışmada yarışan filmler, jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle ‘en iyi film’, ‘en iyi yönetmen’ ve ‘en iyi senaryo’ ödüllerini almaya hak kazanacak. Her iki yarışmada seyircilerin belirleyeceği filmlere de ‘seyirci özel ödülü’ verilecek. Ödül alanlar, 22 Ekim Cumartesi, festivalin YouTube kanalında yayınlanacak video ile açıklanacak. Festival hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.com" sitesinden ulaşılabiliyor.