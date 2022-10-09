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Görmeyen Çocuk Kalmasın

Keçiören Belediyesi, Dünya Ahtapot Günü dolayısıyla “ahtapot görmeyen çocuk kalmasın” sloganıyla kreş öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.
Görmeyen Çocuk Kalmasın

Etkinlik kapsamında hayatında hiç ahtapot görmeyen minik çocuklar akvaryuma götürülerek özellikle Ege ve Marmara denizinde yaşayan Octopus türü ahtapotu canlı canlı görme fırsatı buldu. 

KARİDESE GELDİ 

Deniz Dünyası’nın en çok ilgi gören canlılarından biri olan ahtapota, en sevdiği yiyeceklerden biri olan karides verildi. Çekingen tavrıyla akvaryumdaki taşların arasına gizlenen sevimli ahtapot ise karidesi görünce kendini göstermeye başladı. Çocukların meraklı ve heyecanlı bakışları arasında besinini alan ahtapot kendini kamufle etmek için tekrar akvaryumdaki taşların arasına gizlendi.

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İLK CANLI GÖRDÜLER 

Ahtapotu sadece çizgi filmlerde gördüklerini dile getiren miniklerden kimileri ahtapotu büyük kimileri ise küçük buldu. Ancak bir gerçek var ki o da hayatlarında ilk kez canlı bir ahtapotla tanışmış olmaları…  

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK 

Minik öğrenciler haftanın yedi günü açık olan, 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlısının bulunduğu Deniz Dünyası’ndaki diğer su altı canlılarını da heyecan dolu bakışlarla izlediler. Hiç ahtapot görmeyen ama merak edenler bu hafta sonunu giriş ücreti alınmayan Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’nı ziyaret ederek geçirebilirler.

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