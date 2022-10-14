Gösteriler Gerçekleştirildi

Haymana'da, kardeş Halk Oyunları ve Dans Toplulukları ile Ankara Seymenleri ve Bacıerenleri gösterilerini sundu.

“5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği” kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Haymana Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran ve Bulgaristan’dan gelen kardeş Halk Oyunları ve Dans Toplulukları ile Ankara Seymenleri ve Bacıerenleri gösterilerini sundu.

Gösteriden önce kısa bir Haymana turu yapan ekiplere İlçenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verildi. Haymana Belediyesi’ni de ziyaret eden ekipler Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırgızistan ekibi Başkan Turgut’a yöresel ekmeklerinden ikram etti.

GECEYE RENK KATTILAR

Haymana Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ankara Kulübü Haymana Şube Başkanı Talip Kapıcı yurtdışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle geceye renk katacaklarını belirtip emeği geçenlere teşekkür etti.

KARDEŞİZ BİRİZ

Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Yurtdışından gelen kardeş topluluklarımızın ekiplerini ağırlamaktan mutluyuz. Biz kardeşiz biz biriz. Bugün Belediyemizi de ziyaret ettiler. Kendileriyle sohbet ettik. Geleneksel ekmeklerinden ikram ettiler. Biz de kendilerini Haymanamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Bu vesileyle ‘Suyu Sıcak, Havası Sert İnsanı Mert’ Haymanamıza tekrar hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Gösterilerin ardından dünyanın çeşitli erlerinden gelen Halk Oyunları ekiplerine teşekkür plaketi sunuldu.



