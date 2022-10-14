  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Gösteriler Gerçekleştirildi

Haymana'da, kardeş Halk Oyunları ve Dans Toplulukları ile Ankara Seymenleri ve Bacıerenleri gösterilerini sundu.
Gösteriler Gerçekleştirildi

“5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği” kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Haymana Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran ve Bulgaristan’dan gelen kardeş Halk Oyunları ve Dans Toplulukları ile Ankara Seymenleri ve Bacıerenleri gösterilerini sundu. 

Gösteriden önce kısa bir Haymana turu yapan ekiplere İlçenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verildi. Haymana Belediyesi’ni de ziyaret eden ekipler Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırgızistan ekibi Başkan Turgut’a yöresel ekmeklerinden ikram etti. 

GECEYE RENK KATTILAR 

Haymana Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ankara Kulübü Haymana Şube Başkanı Talip Kapıcı yurtdışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle geceye renk katacaklarını belirtip emeği geçenlere teşekkür etti. 

KARDEŞİZ BİRİZ 

Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Yurtdışından gelen kardeş topluluklarımızın ekiplerini ağırlamaktan mutluyuz. Biz kardeşiz biz biriz. Bugün Belediyemizi de ziyaret ettiler. Kendileriyle sohbet ettik. Geleneksel ekmeklerinden ikram ettiler. Biz de kendilerini Haymanamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Bu vesileyle ‘Suyu Sıcak, Havası Sert İnsanı Mert’ Haymanamıza tekrar hoş geldiniz diyorum.” dedi. 
Gösterilerin ardından dünyanın çeşitli erlerinden gelen Halk Oyunları ekiplerine teşekkür plaketi sunuldu. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler yemekleri yarıştırdı14 Ekim 2022 Cuma 02:50
  • Duvarlar Rengârenk14 Ekim 2022 Cuma 02:21
  • Denizleri ve okyanusları keşfettiler14 Ekim 2022 Cuma 02:18
  • Kahramankazan’a kapalı 2 halı saha14 Ekim 2022 Cuma 01:16
  • Sorunlara ivedi çözüm14 Ekim 2022 Cuma 01:14
  • Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet14 Ekim 2022 Cuma 00:10
  • Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor14 Ekim 2022 Cuma 00:08
  • Öğrencilerin hayvan sevgisi14 Ekim 2022 Cuma 00:05
  • Balkanların kalbi Sincan’da attı13 Ekim 2022 Perşembe 04:00
  • Mazlum Dünyanın Başkenti13 Ekim 2022 Perşembe 03:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti