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Gözaltına alınan Mika Can Raun kimdir, gerçek adı ne, cinsiyeti ne?

Sosyal medyada sözde fenomenler tarafından sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Mika Can Raun adlı sözde bir fenomen, Türk Lirasına hareket etti, gözaltına alındı. Peki kimdir bu Mika Can Raun, gerçek adı ne, cinsiyeti ne?
Gözaltına alınan Mika Can Raun kimdir, gerçek adı ne, cinsiyeti ne?

Sosyal medyada sözde fenomenler tarafından sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Mika Can Raun adlı sözde bir fenomen, Türk Lirasına hareket etti ve gözaltına alındı. Peki kimdir bu Mika Can Raun, gerçek adı ne, cinsiyeti ne
Sosyal medyada Mika Can Raun adını kullanan kişinin gerçek adı Mikail Can Kurnaz. Aslında erkek olan Mikail Can Kurnaz, kısa bir süre önce cinsiyet değiştirdi. 

Sosyal medyada yaptığı rezillikler ve cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen Mika Can Raun takma adlı Mikail Can Kurnaz, şimdi de 100 Türk lirasını klozete atıp sifonu çekmesiyle gündemde. 

Mika Raun, Türk lirasını klozete atıp sifonu çekmişti. Rezil videosundan sonra büyük tepki toplayan Mika Raun göz altına alındı. 

Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

Türk lirasına hakaret etmekten gözaltına alınan Mika Can Kurnaz ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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Mikail Can Kurnaz kimdir

Sosyal medyada Mika Can Raun takma adını kullanan eşcinsel Mikail Can Kurnaz, 2001 Şanlıurfa doğumlu. 15 yaşından beri ailesinden ayrı yaşıyor. Marmara Üniversitesi mezunu olduğu belirtiliyor. Mikail Can Kurnaz ismiyle hiçbir bağlantısı olmadığını, bu ismin sadece bir dedikodudan ibaret olduğunu ileri sürüyor. 
 

 

 

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