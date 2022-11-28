Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokaklara taştı

Göztepe ile Altay taraftarları arasındaki kavgalar İzmir sokaklarına taştı. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İzmir'de Göztepe- Altay derbisinde statta çıkan olaylar sokaklara taştı. Göztepeli bir taraftarın rakip tribünden atılan işaret fişeğiyle yaralanmasının ardından Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıldı.

İKİSİ DE HASTANEDE

Yüzünden ve vücudunun sol yanından ağır yaralanan taraftar ameliyata alındı. Başına darbe alan kalecinin de bilinci açık, hastanede kontrol altında.

SOKAKLARA TAŞTI

Sahada ve tribünde yaşanan olaylar sokaklara taştı. İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar olup bitenleri korku içinde izledi. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırıldı. Takımlar soyunma odasına gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı tatil etti.



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