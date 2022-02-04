GP’li Özdağ’dan ‘Hasanoğlan’ çağrısı: Gelecek kuşaklara aktarılsın

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Elmadağ’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün tarihi ve kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması için “müze yapılmasını” teklif etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ , Elmadağ’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü ’nün tarihi ve kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması için “ müze yapılması nı” teklif etti.

Elmadağ’ın Hasanoğlan Mahallesi’nde yaptığı açıklamada “Osmanlı ve Selçuklu ne kadar bizimse Cumhuriyet de o kadar bizim” diyen Özdağ, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün tarihsel değeri ve önemine değindi ve bu değere sahip çıkılmasını istedi.

YETER Kİ YIKILMASIN

Ankara Büyükşehir ’in burayı restore etmek istediğini, bu talebin Bakanlıkça önce kabul edildiğini ardından iptal edildiğini belirten Özdağ, yetkililere şu çağrıyı yaptı: “Büyükşehir Belediyesi burayı projelendirsin, restore etsin ve gelecek kuşaklara bir kültür varlığı mirası olarak bıraksın. Burası bizim tarihimiz diyerek siz yapıp övünün burası ile. Ama eğer buranın restorasyon işini Sayın Mansur Yavaş’a vermiyorsanız, iptal ettiyseniz siz yapın! Lütfen burayı yokluğa mahkum etmeyin. Yıkmayın…”

“BURADAKİ KİTAPLAR BİZİM KİTAPLARIMIZ”

Selçuk Özdağ şöyle devam etti: “Buradaki tablolar bizim tablolarımız, kitaplar bizim kitaplarımız. Orada Fatih’in tablosu var. Buraya zaman zaman hırsızlar giriyor, malzemeler çalınıyor hala bir envanter arşivi yok burasının! Cumhuriyetin 100. yılına giderken; Sayın Cumhurbaşkanı, derhal bir talimat verin, Milli Eğitim Bakanlığı; yarından tezi yok burayla ilgili projelendirme çalışmalarına başlasın. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu burayı bir kültür varlığı olarak değerlendirmiş, tescillemişse burayı gelecek kuşaklara aktarmak da hepimizin görevidir.”

AKSİ HALDE YOK OLACAK!

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün mevcut durumu ile ilgili ise şunları aktardı: “30 bine yakın kitap, müze içerisinde atıl duruyor. Adeta yokluğa mahkum edilmiş. Buralarda tarımı, arıcılığı, hayvancılığı, aşı yapmayı, marangozluğu öğrenirken kullandıkları materyalleri gördük, matbaa malzemelerini gördük ama kendi haline bırakılmış burası. Ben bir Sosyal Bilimciyim, eğitimciyim, üniversitede öğretim üyeliği ve 3 dönem milletvekilliği yaptım. Buralar bizim gelecek kuşaklara aktaracağımız tarihi/kültürel miraslarımızdır. Sahip çıkılmalı. Bugün burada amfi tiyatroyu, müzik okulunu ve müzeyi gezdik. Hasanoğlan Köy Enstitüsünün bütün yapılarının tahrip edilmek üzere olduğunu, eserlerin yok olmak üzere olduğunu gözlemledik.”

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