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GS’nin transferden vazgeçtiği Deniz Undav kimdir, nereli, Ozan Suncak’la ilgisi ne?

Fenerbahçe’nin Ozan Suncak’ı geri göndermesine benzer bir olay Galatasaray’da yaşandı. Galatasaray, İngiliz Brighton oyuncusu Deniz Undav’ın transferinden sosyal medya paylaşımları nedeniyle vazgeçti. Deniz Undav kimdir, nereli, Ozan Suncak’la ilgisi ne?
GS’nin transferden vazgeçtiği Deniz Undav kimdir, nereli, Ozan Suncak’la ilgisi ne?

Fenerbahçe’nin Ozan Suncak’ı geri göndermesine benzer bir olayın Galatasaray’da yaşandığı iddia edildi. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Almanya’dan transfer ettiği ancak PKK lehine paylaşımları olduğu iddiası üzerine Ozan Suncak’ın sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray da benzeri bir olay ile gündeme geldi. 

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERİM"

Galatasaray’ın İngiliz Brighton’da oynayan Deniz Undav’ı transfer etmek istediği belirtiliyordu. Sarı Kırmızılı takımın ilgisi üzerine Deniz Undav’ın da “Türkiye’de oynamaya hazırım” mesajı gönderdiği, çocukluğundan bu yana Galatasaray’lı olduğunu ve bu takımda futbol oynamayı çok istediğini söylediği haberleri basında yer almıştı. 
Ancak sarı kırmızılı yönetimin bu transferden vazgeçtiği iddia edildi. 

Fotospor’un iddiasına göre, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunzt geçen sezon Belçika Ligi’nde öne çıkan Deniz Undav’ı milli takıma almak istedi. Deniz’in de Ozan Suncak benzeri bazı eylemleri olduğu, sorunlu sosyal medya paylaşımları bulunduğu iddia edilince, Milli Takım’a alınmadı. Olayın Galatasaray yönetiminin kulağına gittiği, bu iddia üzerine transferden vazgeçildiği belirtildi.

Deniz Undav kimdir?

Bu haberler üzerine internette Deniz Undav kimdir, nereli, Ozan Suncak’la ilgisi ne sorularına cevap aranmaya başladı. 

2022 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Deniz Undav, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton’da forma giyiyor. Aslen Şanlıurfalı. Belçika’da futbola başladı. 2021 - 2022 sezonunda Belçika’da 70 maçta 45 gol atarak yılın oyuncusu seçildi. Almanya vatandaşı da olan Undav, şimdilerde İngiliz Brighton’da top koşturuyor. 

 

 

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