  • BIST 2.716,95
  • Altın 1024.493
  • Dolar 17.9535
  • Euro 18.2978
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
» »

Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor

Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerle neredeyse sıfırlanıp üst seviyede donanımlar eklenen paletli zırhlı muharebe araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Son Eklenen Videolar
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti