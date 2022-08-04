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Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerle neredeyse sıfırlanıp üst seviyede donanımlar eklenen paletli zırhlı muharebe araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak.
04 Ağustos 2022 Perşembe 10:27
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