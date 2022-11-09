Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Sorkun Mahallesi sakinleriyle görüştü

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski beldelerden Sorkun Mahallesinin muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski beldelerden Sorkun Mahallesinin muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör, mahalle sakinleriyle birlikte Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

GÖLET VE PİKNİK ALANLARI VAR

Belediye Başkanı Yalçın ziyarette, Sorkun Mahallesine ve çevre düzenlemesiyle birlikte, gölet çevresine çok önem verdiklerini söyledi. Yalçın, “Sorkun rakımı yüksek bir yerleşim birimi. Mahallenin hemen yanı başında, mesire alanı bulunuyor. Burada gölet ve piknik alanları var. Doğal güzelliği bozmadan, Sorkun’da ne yapabiliriz diye ekibimizle birlikte çalışma sürdürüyoruz” dedi.

HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Yalçın, yayla evleriyle, mahallesiyle birlikte gölet çevresini kirletmeden birbirine entegre etmeye, buradaki güzellikleri kamuoyunun görmesine vesile olmaya çalıştıklarını kaydetti. Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör de belediye tarafından bugüne kadar yapılan hizmetler dolayısıyla belediye başkanına teşekkür etti.



