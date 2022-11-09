  • BIST 4.360,96
  • Altın 1019.507
  • Dolar 18.5805
  • Euro 18.6013
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Sorkun Mahallesi sakinleriyle görüştü

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski beldelerden Sorkun Mahallesinin muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Sorkun Mahallesi sakinleriyle görüştü

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski beldelerden Sorkun Mahallesinin muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör, mahalle sakinleriyle birlikte Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

GÖLET VE PİKNİK ALANLARI VAR

Belediye Başkanı Yalçın ziyarette, Sorkun Mahallesine ve çevre düzenlemesiyle birlikte, gölet çevresine çok önem verdiklerini söyledi. Yalçın, “Sorkun rakımı yüksek bir yerleşim birimi. Mahallenin hemen yanı başında, mesire alanı bulunuyor. Burada gölet ve piknik alanları var. Doğal güzelliği bozmadan, Sorkun’da ne yapabiliriz diye ekibimizle birlikte çalışma sürdürüyoruz” dedi. 

HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ 

Yalçın, yayla evleriyle, mahallesiyle birlikte gölet çevresini kirletmeden birbirine entegre etmeye, buradaki güzellikleri kamuoyunun görmesine vesile olmaya çalıştıklarını kaydetti. Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör de belediye tarafından bugüne kadar yapılan hizmetler dolayısıyla belediye başkanına teşekkür etti. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte "Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri Gala Gecesi Konseri" düzenlendi10 Kasım 2022 Perşembe 02:27
  • Sincan Belediyesi Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi10 Kasım 2022 Perşembe 02:23
  • Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde (TEKNOMER) ‘Eğitim Günleri’ başlıyor10 Kasım 2022 Perşembe 02:21
  • Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 12 parka Belediye Meclisi’nde isim verildi10 Kasım 2022 Perşembe 02:14
  • Engelsiz Gölbaşı hedefiyle ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları’ uygulaması başladı10 Kasım 2022 Perşembe 01:16
  • Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları teknolojiyle buluşturdu10 Kasım 2022 Perşembe 01:11
  • EGO talep üzerine Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine yeni hat tahsis etti10 Kasım 2022 Perşembe 00:57
  • Engelli aileleri Anıtkabir’i ziyaret etti10 Kasım 2022 Perşembe 00:08
  • Etimesgut Belediyesi merkez mahallelerde başlattığı asfalt çalışmaları 5 mahalle ve 80 sokakta tamamlandı10 Kasım 2022 Perşembe 00:02
  • Sonbaharda seyr-i sefa Keçiören09 Kasım 2022 Çarşamba 03:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti