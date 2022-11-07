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Güdül Belediyesi’nden tohum eleme makinası desteği

Güdül Belediyesinin girişimiyle temin edilen tohum eleme makinası Ziraat Odasına teslim edildi.
Güdül Belediyesi’nden tohum eleme makinası desteği

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çiftçiler için başlattıkları çalışma ile ilçeye tohum eleme makinası kazandırdıklarını belirterek, makinayı Güdül Ziraat Odasına teslim ettiklerini söyledi. Makinenin kurulum çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yalçın, "Makinamız çiftçilere hayırlı olsun. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Belediye olarak her daim çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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ALKAN TEŞEKKÜR ETTİ   

Güdül Ziraat Odası Başkanı Süleyman Alkan da Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve katkısı bulunan herkese teslim ettikleri tohum eleme makinesi için teşekkür etti.
 

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