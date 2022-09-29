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Güdül Bey Konağı'na inceleme

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, restorasyon çalışması yürütülen Güdül Bey Konağı'nda incelemede bulundu.
Güdül Bey Konağı'na inceleme

Yalçın, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, belediyenin karşısındaki konakta restorasyon ve çevre düzenlemesinin sürdüğünü belirtti.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK 

Konağın, restorasyonun ardından ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı dile getiren Yalçın, "Güdül Bey Konağı, tamamlandığında ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacak. Burası Güdül'de üretilen ve ilçeyle özdeşleşen ürünlerin satışının yapıldığı bir konak olacak." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Yalçın, konağı kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.


 

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