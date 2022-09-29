Güdül Bey Konağı'na inceleme

Yalçın, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, belediyenin karşısındaki konakta restorasyon ve çevre düzenlemesinin sürdüğünü belirtti.
TURİZME KATKI SAĞLAYACAK
Konağın, restorasyonun ardından ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı dile getiren Yalçın, "Güdül Bey Konağı, tamamlandığında ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacak. Burası Güdül'de üretilen ve ilçeyle özdeşleşen ürünlerin satışının yapıldığı bir konak olacak." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Yalçın, konağı kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.