Güdül’ de 11 Eylül'de "Adalıkuzu Üzüm Festivali" düzenlenecek

Adalıkuzu Mahallesi'nde geleneksel hale getirilen "Adalıkuzu Üzüm Festivali"nin düzenleneceğini belirten Yalçın, "Bu köyümüzde de üzüm bağları çok. Üzümlerin tanıtımına yönelik festival düzenlenecek. Festival belediyemiz, Eylem Derneği, Adalıkuzu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilecek." dedi.
Köy meydanında konser
Köy meydanında düzenlenecek festivalde halk oyunları gösterisi sunulacak, çeşitli yarışmalar ve konserler düzenlenecek.
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