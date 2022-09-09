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Güdül’ de 11 Eylül'de "Adalıkuzu Üzüm Festivali" düzenlenecek

Güdül’ de 11 Eylül'de "Adalıkuzu Üzüm Festivali" düzenlenecek. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, mahallelerin tanıtımına yönelik etkinliklerin sürdüğünü söyledi.
Güdül’ de 11 Eylül'de "Adalıkuzu Üzüm Festivali" düzenlenecek

Adalıkuzu Mahallesi'nde geleneksel hale getirilen "Adalıkuzu Üzüm Festivali"nin düzenleneceğini belirten Yalçın, "Bu köyümüzde de üzüm bağları çok. Üzümlerin tanıtımına yönelik festival düzenlenecek. Festival belediyemiz, Eylem Derneği, Adalıkuzu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilecek." dedi.

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Köy meydanında konser  


Köy meydanında düzenlenecek festivalde halk oyunları gösterisi sunulacak, çeşitli yarışmalar ve konserler düzenlenecek.

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