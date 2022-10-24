Güdül'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Güdül’de Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Çarşı merkezindeki marketin açılışına Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

İSABETLİ KARAR

Yalçın, ilçeye marketin açılmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının talimatlarıyla ilçelerinde marketin hizmete girdiğini belirten Yalçın, "Bundan böyle vatandaşlarımız ürünleri daha ucuza alabilecekler. Açılışın ardından vatandaşlarımız, alışveriş için mağazayı doldurdu. Mağazada yağ, şeker, un gibi bazı gıda ürünleri piyasaya göre daha ucuz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler." dedi.