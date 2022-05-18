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Gül Kreş Adası, kurabiye yapma etkenliği düzenlendi

Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencilerinin el becerilerini geliştirmek için kurabiye yapma etkenliği düzenlendi.
Gül Kreş Adası, kurabiye yapma etkenliği düzenlendi

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere önce kurabiye hamuru hazırlamanın püf noktaları anlatıldı. Daha sonra minik eller, KEÇMEK ve kreş öğretmenlerinin yardımıyla çeşitli kalıplarla kurabiye yapmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan kurabiyeler tek tek paketlenerek kendilerine ikram edildi. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kreş öğrencilerinin fiziksel ve zihinsek gelişimlerine katkı sunacak her türlü etkinliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızı küçük yaşta ilgi duydukları alana yönlendiriyor, eğitimlerini severek sürdürmelerini sağlıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak her yaş grubuna yönelik eğitim kurumlarımız var. Gerek okul dışı eğitim gerekse meslek edindirme kurslarımızla eğitimde nefer olmaya devam ediyoruz.” dedi. 

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