Gümüşdere temizlendi 

Keçiören Belediyesi, ilçe içinden geçen Gümüşdere’de yürüttüğü temizlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum birikintileri, cam, plastik ve metal atıkları iş makinalarıyla temizledi.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Atatürk Botanik Bahçesi ve Gümüşdere’nin etrafında yer alan spor, yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkânı sunuldu.

İLAÇLAMALAR DEVAM EDECEK

Temiz ve sineksiz bir yaz için Keçiören’de yer alan dere yataklarının ve sulak alanların sık sık temizlendiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, haşere ilaçlama çalışmalarının da tüm mahallelerde devam ettiğini kaydetti.

