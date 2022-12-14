GÜNEŞDER Başkanlığı’na Serdar Ekiz seçildi

Güneş Enerjisi Santralleri sahiplerini aynı çatı altında buluşturan Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği’nin (GÜNEŞDER) 1. Olağan Genel Kurulu Ankara’da toplandı. Çankaya’daki dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda GÜNEŞDER’in yönetim organları belirlendi.
YENİ YÖNETİME OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ
Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu oybirliği ile seçildi. GÜNEŞDER Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Mayıs 2022’deki kuruluşundan itibaren başkan yardımcılığı görevini üstlenen Serdar Ekiz, GÜNEŞDER’in yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimde Mehmet Özer, başkan yardımcılığı, Çiğdem Dilek yazmanlık görevini, Kazım Çolak ise saymanlık görevini üstlendi.
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