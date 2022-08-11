Güvençli Mahalle Kültür Evi açıldı

Kahramankazan Belediyesi’nce başlatılan mahalle kültür evleri projesinin ilki olan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunuyor, mahallelilik bilincini pekiştiriyor.

Çocukların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın buluşma noktası olan mahalle kültür evinde sanatın birçok dalından teknoloji ve zeka geliştirici aktivitelere kadar çok sayıda alanda kurslar düzenleniyor. Atatürk Mahallesi’ndeki kültür evinde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BULUŞMA NOKTASI OLDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymenbaşlarından olan Kahramankazanlı Güvençli İbrahim Çavuş’un ismini taşıyan mahalle kültür evi, mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline geldi. Mahallelilik kültürünü pekiştirecek olan mahalle Kültü evinde çocuklar ve gençler ve her yaştan vatandaşlar için sanatın birçok dalından teknoloji ve zeka geliştirici aktivitelere kadar çok sayıda alanda kurslar düzenleniyor.

ÇOCUKLARLA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Başkan Oğuz ve beraberindekiler açılış kurdelesini kestikten sonra mahalle kültür evini gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atölyeleri ve sınıfları tek tek gezen Başkan Oğuz, burada bağlama kursuna katılan kursiyerlerin çalıp söylediği türkülere eşlik etti.



