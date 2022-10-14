Güvene dayalı meslek: Anahtarcılık

Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve usta öğreticilik, ustalık ve kalfalık belgelerini almaya hak kazanan sanatkarlar için hazırlanan belge teslim töreni gerçekleştirildi.

Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın ANKESOB Eski Hizmet Binasındaki yeni hizmet merkezinin açılışı, oda üyesi esnaf ve sanatkarlar ve Ankara için başarılı çalışmalara vesile olması dileğiyle ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından yapıldı.

MESLEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN

Yoğun katılımla birlikte yapılan açılışın ardından, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak usta öğreticilik, ustalık ve kalfalık belgelerini almaya hak kazanan Oda üyeleri ve yanlarında çalışanlardan oluşan 64 esnaf ve sanatkar için ANKESOB Abdullah Caner Toplantı Salonunda hazırlanan belge teslim töreni gerçekleştirildi. Belge teslim töreninde konuşan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Anahtarcılık güven unsurunun, güzel ahlakın ve dürüstlüğün ön planda tutulması gereken çok ciddi, kritik öneme sahip bir meslek. Mesleğinize sahip çıkın." dedi. Konuşmaların ardından 64 esnaf ve sanatkara tek tek belgeleri takdim edildi.

