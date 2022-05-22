Hacer Çetin, başkanların eşlerini Pursaklar’da ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in eşi Hacer Çetin, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün'ü, Ankara İlçe Belediye Başkanlarının eşlerini ve Ak Parti İlçe Başkanlarının eşlerini Pursaklar’da ağırladı.

Ankara'daki Belediye başkanlarının eşlerinin ve Ak Parti İlçe Başkanlarının eşlerinin adresleri, Pursaklar oldu.

İlçe gezisi öncesi Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün'ü ve eşleri makamında ağırlayan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçeye kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu.

‘‘Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim’’

İlçe gezisi öncesi başkan eşleri ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ankara Milletvekilimiz Arife Polat Düzgün’e, İlçe Belediye Başkanlarımızın ve AK Parti İlçe Başkanlarımızın eşlerine, ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik, fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Görüşmenin ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in eşi Hacer Çetin’in ev sahipliği yaptığı gezide konuklara, Endemik Vadi, Kedi Evi, Pursaklar Yaşam Merkezi başta olmak üzere ilçeye kazandırılan vizyon projeleri tek tek gezdirilerek detaylı bilgiler verildi.

Güzel ve keyif dolu geçen gezinin ardından Başkan eşleri anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekindi.