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Hacı Bayram-ı Veli dualarla anıldı

Altındağ Belediyesi ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini Sevenler Derneği işbirliğiyle, Hacı Bayramı Veli’yi anlama etkinliği düzenlendi. Ankara’nın manevi mimarı dualarla yad edildi. 
Hacı Bayram-ı Veli dualarla anıldı

Ankara’nın Solfasol köyünde doğan, asıl adı Numan Bin Ahmed olarak tanınan Hacı Bayram Veli, Altındağ’da düzenlenen törenlerle anıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı törene, AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Mert de katıldı. Duaların edildiği, ilahilerin söylendiği program, duygu dolu anlara sahne oldu. 

“HACI BAYRAMI VELİ ECDADIMIZIN MİRASIDIR”

Anma programı kapsamında ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ziyaret edildi, ardından Kur'an tilaveti okundu. Tasavvufun en güzel örneklerinin de sergilendiği anma programında, Hacı Bayram-ı Veli’nin sadece manevi değeri değil, Ankara için önemi de konuşuldu. Hacı Bayram-ı Veli'nin, Solfasol Mahallesi'nde doğduğu ev ve çevresini yenilemeye başladıklarını ve yakın zamanda Hacı Bayram-ı Veli Müzesi açmak için çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ecdad mirasına sahip çıkmak bizim için önemli bir görev... Bu mirasa gerektiği gibi sahip çıkabiliyor ve gelecek nesillere devredebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

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