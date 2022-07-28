Hacı Bayram Üniversitesi’nden Haymana Çıkarması

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Rektör Yardımcıları, dekanlar ve akademisyenlerden oluşan Hacı Bayram Üniversitesi heyeti Haymana’yı ziyaret etti.

Haymana’nın, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için ortak yapılacak projeleri ve işbirliği olanaklarını istişare etmek üzere Haymana Belediyesi tarafından davet edilen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve üniversite heyeti ilk olarak Belediye’yi ziyaret edip Başkan Turgut’la görüştü.

Görüşmede Tekin ve beraberindekilere Haymana’nın tarihi, kültürü ve termal suları hakkında bilgi verilip özellikle 2014 yılından sonra bu konularda yapılan çalışmalardan bahsedildi.

Belediye’nin ardından Kaymakamlığa geçen heyet Kaymakam Muhammed Gürbüz ile görüştü.

Rektör Tekin ve öğretim üyeleri daha sonra Çaldağ Müzesini gezip Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana’nın muharebedeki rolü hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İSTİŞARE EDİLDİ

Haymana Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Hüsameddin Ankaravi için çalıştay düzenlenmesi başta olmak üzere Haymana’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması için yapılacak projelerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Heyeti, Kaymakam Gürbüz ve Başkan Turgut eşliğinde Kutluhan Camii ve Hüsameddin Ankaravi Türbesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

