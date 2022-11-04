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Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı

Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı.
Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı

Hacı Bayram Veli Müzesi açıldığı günden bugüne çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak’ta bulunan, geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan müzeye başkentliler adeta akın etti. 

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“ANKARA’YA DEĞER KATTI” 

Ankara’nın çok anlamlı bir müze kazandığını, Hacı Bayram Veli Müzesi’nin Ankara'ya değer kattığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz." dedi. 

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“BU EŞYALAR İLK KEZ BİR MÜZEDE SERGİLENİYOR” 

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'ye ait eşyaların ilk defa bir müzede sergilendiğinin de altını çizen Başkan Balcı “Müzede, Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, ekolü ve yaşam felsefesiyle, yaşadığı dönemdeki Ankara'nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve ahilik kültürü ele alınıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli Koleksiyonu, ilk kez bir müzede sergileniyor. Bu özel eserleri yakından görmek isteyen herkesi, bu anlamlı müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

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