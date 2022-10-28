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Hafız Hasan Akkuş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nun açılışı yapıldı

Ankara Keçiören Müftülüğü Hafız Hasan Akkuş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve protokol üyelerince gerçekleştirildi.
Hafız Hasan Akkuş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nun açılışı yapıldı

Ankara Keçiören Müftülüğü Hafız Hasan Akkuş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Ankara Müftüsü Hasan Çınar ve Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. 

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Dualar eşliğinde geçekleştirilen kurs açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hafız Hasan Akkuş Erkek Kur'an Kursumuzun açılışı hayırlara vesile olsun. 4-6 yaş çocuklarımız için eğitim merkezlerimizi yaygınlaştırmak önemli. Nesillerimizi yetiştirmemiz lazım. Yeni nesillerimizi kötü emelleri olanlara kaptırmamamız lazım. Bu güzel hizmeti yapan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tabii çocuklarımıza bu eğitimlerin yanında bilim ve teknoloji, fen, spor, kültür ve sanat alanlarında da iyi eğitim vermemiz gerekiyor.” dedi. 

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kur’an Kursunun hayırlara vesile olmasını dileyerek, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.  
 

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