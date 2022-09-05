  • BIST 3.358,37
  • Altın 1001.449
  • Dolar 18.2108
  • Euro 18.085
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti

Mamak’ta doğasıyla etkileyen Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda, kamp ve piknik yapanlardan bazılarının bıraktıkları atıkla kirlilik oluştu.
Hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti

Hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Kıbrıs köyü halkı, belediyenin haftada bir kez kanyonda temizlik yaptığını belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

'vatandaş yüzünden kirli'

Mahalle esnafı Sami Kuvvet, kanyondaki kirliliğin vatandaştan kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Günübirlikçiler de geliyor kampçılar da. Malzemelerini buraya koyuyorlar, çöplerini götürmüyorlar. Yedikleri, içtikleri malzemeleri buraya bırakıyorlar. Mamak Belediyesi her zaman gelmiyor, haftada bir temizlik yapıyor. Belediyemizi de suçlamayalım. Vatandaşın kendisinden kaynaklanan bir sorun" dedi.

kanyon-3.jpg

'Çöplerini toplamamışlar'

Hafta sonu ailesiyle kanyona gelen Necmettin Irmalı, çoğu insanın bilinçsiz olduğunu belirterek, "Bir çevre kirliliği var. Buraya gelen ziyaretçiler çöplerini atmamış veya toplamışlar. Bir çöp torbasına koyup bir kenara koymuşlar. Burayla ilgilenen bir belediye, buraya çöpleri atabileceğimiz uygun bir yer seçip çöpler orada toplanabilir. Daha bakımlı daha güzel hale getirilebilir" ifadelerini kullandı.

'İnsanları bilgilendirebilirler'

Köy halkından Muttalip Kuvvet de, "Gelen insan buraya pisliklerini bırakıp gidiyor. Belediye burada gelip bir şeylerde bulunuyor. Topluyor, iş yapıyor ama yeterli kalmıyor. Biz burası kanyon olarak kalsın istiyoruz” dedi. (DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak06 Eylül 2022 Salı 00:07
  • Bahçeli 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı05 Eylül 2022 Pazartesi 14:24
  • Altındağ'daki 168 okulun tamamına temizlik seti dağıtıldı05 Eylül 2022 Pazartesi 01:05
  • Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazır05 Eylül 2022 Pazartesi 01:01
  • ABB, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını kutlamaya devam ediyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:56
  • Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP) için çalışmalara başladı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:50
  • Belediye yağıştan etkilenen Yenimahalleli ailelere yardım elini uzattı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:43
  • Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 Bin 109 can dostumuzun bakımını yaptı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:37
  • Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:35
  • Doğal ile dikkat çeken Kıbrıs Kanyonu için çalışmalarına ivedilikle devam ediyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti