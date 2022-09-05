Mamak’ta doğasıyla etkileyen Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda, kamp ve piknik yapanlardan bazılarının bıraktıkları atıkla kirlilik oluştu.

Hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Kıbrıs köyü halkı, belediyenin haftada bir kez kanyonda temizlik yaptığını belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

'vatandaş yüzünden kirli'

Mahalle esnafı Sami Kuvvet, kanyondaki kirliliğin vatandaştan kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Günübirlikçiler de geliyor kampçılar da. Malzemelerini buraya koyuyorlar, çöplerini götürmüyorlar. Yedikleri, içtikleri malzemeleri buraya bırakıyorlar. Mamak Belediyesi her zaman gelmiyor, haftada bir temizlik yapıyor. Belediyemizi de suçlamayalım. Vatandaşın kendisinden kaynaklanan bir sorun" dedi.

'Çöplerini toplamamışlar'

Hafta sonu ailesiyle kanyona gelen Necmettin Irmalı, çoğu insanın bilinçsiz olduğunu belirterek, "Bir çevre kirliliği var. Buraya gelen ziyaretçiler çöplerini atmamış veya toplamışlar. Bir çöp torbasına koyup bir kenara koymuşlar. Burayla ilgilenen bir belediye, buraya çöpleri atabileceğimiz uygun bir yer seçip çöpler orada toplanabilir. Daha bakımlı daha güzel hale getirilebilir" ifadelerini kullandı.

'İnsanları bilgilendirebilirler'

Köy halkından Muttalip Kuvvet de, "Gelen insan buraya pisliklerini bırakıp gidiyor. Belediye burada gelip bir şeylerde bulunuyor. Topluyor, iş yapıyor ama yeterli kalmıyor. Biz burası kanyon olarak kalsın istiyoruz” dedi. (DHA)