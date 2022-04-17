HAK-İŞ 3. Emek Fotoğrafları Yarışması başladı

Türkiye’de emeğin en büyük temsilcilerinden olan HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından “emeğin ve emekçinin” görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ 3. Emek Fotoğrafları Yarışmasına başvurular başladı.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitesinden başvuruda bulunabilecek.

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, Özel Ödül olarak 2 bin TL ve Sergileme Ödülü olarak da 250 TL verilecek.

Arslan’dan Fotoğraf Sanatçılarına Davet

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması amacıyla başlattığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Emek Fotoğrafları yarışmasının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Fotoğraf yarışmamızın da kısa film yarışmamız gibi gelenekselleşerek nice on yıllara ulaşmasını temenni ediyoruz. Fotoğraf sanatçılarını, fotoğraf sanatına gönül verenleri merkezinde emek olan fotoğraflarıyla yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ 3. Emek Fotoğrafları Yarışmasına, renkli veya Siyah-Beyaz kategorisinde fotoğraflar katılabilecek. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

Yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar ile başvuruda bulunulabilecek. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik “EMEK” teması olacak.

HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına, www.hakisemekfotograflari.org.tr internet sitesine yarışmacı girişinden kayıt yaptırarak başvuruda bulunulacak.

Başvuruları 1 Şubat 2022 tarihinde başlayan yarışmaya, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.