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Halim Çakır'dan Kırşehir AK Parti teşkilatına ziyaret

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri ve eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır; AK Parti Kırşehir il Başkanı Seher Ünsal ve merkez ilçe Başkanı Av. Ali Demir'i ziyaret etti. 
Halim Çakır'dan Kırşehir AK Parti teşkilatına ziyaret

Kırşehir'e her geldiğinde mümkün olduğu kadar kadim dostları ziyaret ettiğini belirten Halim Çakır;  'Gönlümüz hep Kırşehir'de, zaten sıkça da gelip dostlarımızı, AK Parti teşkilat mensuplarımızı ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle, uzun yıllardır AK Parti'de pek çok kademede hizmet etmiş il Başkanımız Seher hanım ve merkez ilçe Başkanımız Ali beyi ziyaret ettim. Her ikisi de AK Partinin bünyesinde uzun yıllardır çalışmış, hizmet ve gönül ehli arkadaşlarımız. Seher hanımı ve Ali beyi başarılı başkanlar olarak takip ediyoruz, kendileri teşkilat mensuplarımızla sık sık saha çalışması yapıyorlar, halkın içinde yer alıyorlar. Zannediyorum bu da, vatandaşlarımızda olumlu bir karşılık buluyor. 

Zaten kibre kapılmadan, tevazuyu elden bırakmadan, iyi niyetle yapılan her iş, önünde sonunda halkta karşılığını en azından sevgi olarak karşılığını buluyor" diyerek görüşlerini ifade etti.

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