Halk Ekmek Fabrikası geleneksel ekşi mayadan dört farklı çeşit ekmek üretmeye başladı

Matador denilen fırınlarda pişen çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ve Akdeniz ekmeği 400 ve 500 gram olarak satışa sunulurken, ekmekler Başkentlilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı.