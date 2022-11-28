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Halk Ekmek Fabrikası geleneksel ekşi mayadan dört farklı çeşit ekmek üretmeye başladı

Matador denilen fırınlarda pişen çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ve Akdeniz ekmeği 400 ve 500 gram olarak satışa sunulurken, ekmekler Başkentlilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı.
Halk Ekmek Fabrikası geleneksel ekşi mayadan dört farklı çeşit ekmek üretmeye başladı

Başkentlilerin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ‘ilklere’ imza atmayı sürdürüyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası 41 yıllık tarihinde ‘ilk kez’  dört ayrı çeşitte ekşi mayalı ekmek üreterek satışa sundu. 

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EKMEK ÇEŞİDİ 17’YE YÜKSELDİ

AR-GE birimi ve deneyimli ustalarının iş birliğinde ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren Halk Ekmek Fabrikası, 25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretip matador fırında pişirdiği çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ve Akdeniz olmak üzere 4 çeşit ekmeği ürün yelpazesine ekledi.

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Yeni ekşi mayalı ekmeklerle birlikte ekmek çeşidi 13’ten 17’ye yükselmiş oldu. 400 ve 500 gram hâlinde satışa sunulan ekmekler Başkentlilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı.
 

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