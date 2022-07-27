Halk Ekmek’te e ticaret dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla Halk Ekmek Fabrikası, Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla ‘Başkent Market’ modelini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası şimdi de hem kendi üretimi olan ürünleri hem de Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen uygun fiyatlı ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) uygulaması ile daha geniş kitlelere ulaştıracak.

ADRES ‘baskentmarket.com.tr’

Bütçe dostu ürünlerin kolay erişilebilir olması amacıyla harekete geçen Halk Ekmek Fabrikası, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla e-ticaret dönemini başlattı. Vatandaşlar, Türkiye geneline kargo ile ulaştırılacak ürünler için ‘www.baskentmarket.com.tr’ adresi üzerinden sipariş verebilecek.