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Halk Oyunları Araştırma Merkezi korosu Haymanalılara güzel anlar yaşattı

Haymana Belediyesi’nin organize ettiği konserle Haymanalılarla bir araya gelen Halk Oyunları Araştırma Merkezi korosu söyledikleri türkülerle vatandaşlara güzel anlar yaşattı.
Halk Oyunları Araştırma Merkezi korosu Haymanalılara güzel anlar yaşattı

Konsere, geçtiğimiz günlerde Sındıran Mahallesinde keşfedilen ve yöreye özgü nadir bir bitki olan “Haymana Zarif Akyıldızı” çiçeğinden esinlenerek “Zarif Çiçeği Konseri” adı verildi. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi göstererek konser salonunu doldurdu. 

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Şef Abdullah Gündüz “Haymana Bize Uzak Değil”
Konserin başında bir konuşma yapan HAMOY Şefi ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Abdullah Gündüz Haymana’nın kendilerine uzak olmadığını belirterek “Ekibimizde daha önce Haymana’da öğretmenlik yapmış Veli Mavili ve hâlihazırda Belediye’de eğitmenlik yapan Korcan Yılmaz var. Bu anlamda Haymana ile bağımız var ama ilk kez geldik. Haymana Belediyesi’ne bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Haymana’da başka konserler vereceğiz.” dedi.

Gündüz’ün konuşmasının ardından sırayla sahne alan sanatçılar her yöreden her bölgeden söyledikleri türkülerle Haymanalıları kâh hüzünlendirdi kâh coşturdu.
Konserin ardından Haymana Belediyesi Başkan Vekili Suat Emektar, Şef Abdullah Gündüz’e “Teşekkür Plaketi” sundu. 

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