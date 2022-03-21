Halk Ozanı Aşık Veysel’i 49’uncu ölüm yıldönümünde andı

Yenimahalle Belediyesi, büyük Halk Ozanı Aşık Veysel’i 49’uncu ölüm yıldönümünde türkülerle anıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda düzenlenen, Kent Orkestrası ve Cengiz Özkan ile “Aşık Veysel’i Türküleri İle Anma” programına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aşık Veysel'in torunu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Gül Eda Hür, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Ozanı türküleriyle yad edildi

Aşık Veysel Belgeseli'nin gösterimi ile başlayan programda, ilk olarak Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Dillere pelesenk olmuş birbirinden güzel Aşık Veysel türkülerini söyleyen orkestra sanatçıları, sesleriyle büyüledi.

Programda Kent Orkestrası sanatçısı Sezen Yurtseven'in mikrofonunu geri çevirmeyen Yaşar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsüne eşlik etti.

Karanlık yalnız gözlerindeydi

Kent Orkestrası'nın ardından sanatçı Ersin Perçin ile sahneye çıkan usta sanatçı Cengiz Özkan türkülerle Veysel'i yad etti. Özkan, parça aralarında Aşık Veysel’in hayatından kısa hikayeler de paylaşarak vatandaşları duygulandırdı.

Gece sonunda Fethi Yaşar, Cengiz Özkan’a çiçek takdim etti ve Aşık Veysel dostlarına seslendi; "Geçirdiği hastalık sonucu gözleri görmeyen Aşık Veysel, kalp gözüyle bize ışık tutmuş bir halk ozanımızdır. Ömrü yoksulluk ve çilelerle geçen Veysel için karanlık yalnız gözlerindeydi. İçi apaydınlık, yüzü geleceğe dönüktü. Aşık Veysel, hayatında tek bir kitap bile okuyamadan sözlerine binlerce kitap sığdıran, görmeyen gözleriyle hepimizden çok gören, çok anlayandır" dedi.

Veysel'in dizeleri ile Anadolu insanının sesi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, Veysel eserlerinde Anadolu'yu, Anadolu insanını, doğayı, aşkı anlattı. Türküleriyle Anadolu insanının sesi oldu. Aşık Veysel, Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir aşıktı. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmanın ve bu uğurda çalışmanın en büyük erdem olduğunu düşünmekteydi" diye konuştu.

Dedem ölürken bile milletine faydalı olmaya çalışmıştır

Programda Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür de Yaşar'a teşekkürlerini sunarak, "Dedemin vasiyeti; 'Mezarıma taş koymayın, beton dökmeyin. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapatır, çimento kapatır hiç kimse istifade edemez benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin et olsun, kuzu yesin süt olsun, arı yesin bal olsun'. Dedem ölürken bile milletine faydalı olmaya çalışmıştır. Biz böyle bir dedenin torunlarıyız" dedi.