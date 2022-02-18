  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.299
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Hanım Evi kursiyerleri sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evi kurslarında eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimler sonucunda sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Hanım Evi kursiyerleri sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor

Gülbahar Hatun Hanım Evlerinde resim kurslarına katılan kursiyerler, hem eğitim görüyor, hem de hayal güçlerini birbirinden farklı tekniklerle ortaya koydukları resim çalışmalarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

2-035.jpeg

‘‘Öğrendikleri bilgileri tuvale döken kursiyerlerimiz, birbirinden özgün eserler ortaya koyarak sanatsal çalışmalara imza atıyor’’
Birbirinden değerli sanatsal ve kültürel ürünlerin hanımların ellerinde şekillendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz bir yandan hayallerini gerçekleştiriyor, bir yandan da birbirinden güzel çalışmalara imza atarak aile ekonomilerine katkı sağlama imkânı buluyor. Öğrendikleri bilgileri tuvale döken kursiyerlerimiz, birbirinden özgün eserler ortaya koyarak sanatsal çalışmalara imza atıyor. Almış oldukları kurslarda emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Füzyon’u faaliyete geçiyor18 Şubat 2022 Cuma 03:30
  • MİS'e bağlı 13 belediyenin başkanları Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 02:22
  • Altındağ’a Bilim Merkezi yapılıyor18 Şubat 2022 Cuma 01:21
  • Yenimahalle’de eğitim seminerleri başladı18 Şubat 2022 Cuma 00:29
  • Başkan Murat Ercan, sınavına hazırlanan gençleri ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 00:28
  • Başkan Ertuğrul Çetin gençlerle bir araya geliyor18 Şubat 2022 Cuma 00:25
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok esnafı ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 00:24
  • Mamaklı vatandaşlar, ‘Hemşehri Geceleri’nde Erzurumlularla buluşuyor18 Şubat 2022 Cuma 00:23
  • Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı17 Şubat 2022 Perşembe 13:19
  • Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri17 Şubat 2022 Perşembe 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti