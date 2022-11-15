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Hanım evlerinde Dünya Diyabet Günü farkındalık eğitimi düzenlendi

Pursaklar Belediyesi, Dünya Diyabet Günü nedeniyle Hüma Sultan Hanım Evi'nde “Diyabette Beslenme Farkındalık ve İnsülin Direncini Dengede Tutma yöntemi” konulu seminer düzenledi.
Hanım evlerinde Dünya Diyabet Günü farkındalık eğitimi düzenlendi

Pursaklar Belediyesi diyetisyen tarafından verilen seminerde sunun eşliğinde düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının hayati önemine dikkat çekilerek katılımcılara detaylı bilgiler verildi. 

SEMİNER KATILIM SAĞLADI

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle Hüma Sultan  “Diyabette Beslenme Farkındalık ve İnsülin Direncini Dengede Tutma Yöntemi” adlı seminer kursiyerler ve ilçe kadınları yoğun katılım sağladı.

DİYABET RİSKİNE KARŞI EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Diyabetin tüm dünyada hızla artış gösteren önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Diyabet hastalığına yakalanmanın önüne geçmek adına diyetisyenimiz tarafından Hanım Evlerimizde, kursiyerlerimize yönelik büyük önem taşıyan eğitim semineri gerçekleştirdik. Bu uygulamamız ile vatandaşlarımızı fiziksel olarak hareket etmeye davet ederek, diyabet riskine karşı da önlem almalarına büyük katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.
 

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