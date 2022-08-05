  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Hanımları gezerek öğreniyor 

Pursaklar Belediyesi’nin hanımlara yönelik düzenlediği Kültürel Gezilerde ilçede ikamet eden kadınlar Konya, İstanbul ve Bursa’yı gezmeye devam ediyor. 
Hanımları gezerek öğreniyor 

Pursaklar Belediyesi tarafından hanımların doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan İstanbul, Konya ve Bursa şehirlerini tanıtmak amacıyla rehberler eşliğinde düzenlediği kültürel geziler hız kesmeden devam ediyor. Belediye Binası önündeki her otobüsü hareket öncesi ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir süre hanımlarla sohbet ederek keyif dolu bir gezi turu geçirmeleri temennisinde bulundu.

TURLAR DEVAM EDECEK 

Her gün onlarca kadını Konya, İstanbul ve Bursa’ya uğurladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz kültürel gezilerimiz devam ediyor. Şehir gezilerimizle ilçemizdeki kadınların, tarihi ve doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan İstanbul, Konya ve Bursa şehirlerini yerinde görmelerini sağlıyoruz. Şehir turlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta Mahalleler Şenleniyor05 Ağustos 2022 Cuma 06:03
  • Çocuk Şenliğinde Final Heyecanı05 Ağustos 2022 Cuma 06:00
  • İş arayanlara umut olacak 05 Ağustos 2022 Cuma 05:09
  • Yenimahalle’ye 4 yeni park daha05 Ağustos 2022 Cuma 04:00
  • Altındağ’a yeni Cemevi: İnşaatta sona gelindi05 Ağustos 2022 Cuma 03:58
  • Piknik keyfini Kızılcahamam’da yaşadı 05 Ağustos 2022 Cuma 02:12
  • İki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı05 Ağustos 2022 Cuma 00:57
  • Kahramankazan kendi agregasını kendi üretecek05 Ağustos 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediyesi’nden kursiyerlere kaynaşma yemeği 05 Ağustos 2022 Cuma 00:14
  • Sincan OSB'deki yangın kontrol altına alındı 04 Ağustos 2022 Perşembe 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti