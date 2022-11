Hasan öğretmen ilk atandığı il olan Bayburt'ta 30 yıldır görev yapıyor

Fen bilgisi öğretmenİ Hasan Dohman, 30 yıl önce göreve başladığı Bayburt'ta öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

1992'de Yatılı Bölge Ortaokuluna atanarak mesleğe ilk adımı atan, şu anda Bayburt Merkez Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Dohman, 30 yıl boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Hasan öğretmenin yetiştirdiği öğrencilerden bazıları vali, kaymakam, doktor, avukat, öğretmen oldu.

Evlenmeyen Dohman, öğrencilerin harçlıkları, servis ücretleri, giyim ve gıda konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etti.

Dohman, özellikle Kovid-19 salgını döneminde hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar ve tablet aldığı onlarca öğrencinin eğitimden geri kalmaması için büyük çaba harcadı.

Çalışmalarıyla velilerin yanı sıra okul yöneticileri ve öğretmenlerin sevgisini kazanan 62 yaşındaki Trabzonlu Hasan Dohman, AA muhabirine, 1992'de göreve başladığı okulda genellikle kırsal kesimden öğrencilerin bulunduğunu anlattı.

O dönem birçok öğrencinin eğitime devam edebilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla onlara yardım etmeyi kendisi için zorunluluk gördüğünü dile getiren Dohman, "Tayinim memleketim Trabzon'a çıktığı halde hiç gitmedim. Çocukları mutlu etmek için, onlara okulu sevdirebilmek için elimden gelen çabayı harcadım. Onlar mutlu olduğu zaman dünyalar benim olmuş gibi mutlu oluyorum. Sorsalar bana 'Neyin var?' diye 'Lojmanda bir odam, otobüste bir koltuğum, lokantada bir masam var.' derim ama bunun yanında binlerce öğrencim olduğunu söylerim." ifadelerini kullandı.

Dohman, okula başlayıp yaz tatiline kadar maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin yanına gidemeyen öğrenciler gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim de onlara yardımcı olmamız gerekiyordu. Onların dertlerini, sorunlarını çözmediğimiz zaman kendimizi sorgulamamız lazım. Çocukların bizlerden çok beklentisi vardı. Onlara nasıl yardımcı olalım, destek çıkalım, onların hayata atılabilmesi için nasıl çaba harcayalım? Burada bir çocuğun elinden tutup onu hayata daha iyi şartlarda hazırlamak beni mutlu ediyordu. Bundan dolayı bu şehirde 30 yıl kaldım. Benim hiçbir şeyim yok ama çocuklar mutlu olduğu için ben de mutluyum."

Öğrencilerin çeşitli masraflarını karşılamak için birçok hayırseverin de kendisine destek olduğunu dile getiren Dohman, yardımlarından ötürü hepsine teşekkür etti.

Dohman, mezun ettiği öğrencileriyle karşılaştığında gururlandığını ifade ederek, "Öğrencilerimizle çeşitli devlet dairelerinde, sokakta veya herhangi bir yerde karşılaştığımız zaman dünyalar bizim oluyor. Yani gittiğimiz yerde 'Hocam biz sizin öğrenciniziz.' dedikleri zaman biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE HAYATIN HER ALANINDA KATKI SAĞLIYOR"

Okul müdürü Adil Kacır ise Dohman'ın kendini eğitime ve öğrencilere adamış çok kıymetli ve örnek öğretmen olduğunu söyledi.

Dohman'ın tüm imkanlarını seferber ederek 30 yılda binlerce insan yetiştirdiğini belirten Kacır, "Hocamızın öğrencilere katkısı sadece bir öğretmenin derse girdiği 40 dakikalık süre içerisinde vermiş olduğu bilgiyle sınırlı değil, hocamız öğrencilere hayatın her alanında katkı sağlıyor. Özellikle fen ve teknoloji alanında çocuklara bilimsel bilgi aktarırken bununla birlikte hayata hazırlama, hayatı tanıma hususunda çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor." dedi.

Kacır, Hasan öğretmenin öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, tablet gibi araç gereçlerin yanı sıra giysi, kıyafet, forma ve spor malzemelerini de kendi imkanlarıyla temin ettiğini söyledi.

Hasan Dohman'ın maaşını bugüne kadar hep öğrencilere harcadığına dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Harçlığı bitmiş köyüne, evine gidemeyen öğrenci varsa onların harçlığını temin eder. Okulumuzda çeşitli spor dallarında başarılı öğrencilerimiz var. Bu çocuklara da malzeme noktasında katkı sağlar. Bir öğrencimizi 2 ay önce yurt dışına gönderdik. Yine onun gidiş geliş masraflarını üstlendi. Yani her alanda çocuklarımıza dokunan bir öğretmen. Rabbim böyle öğretmenlerimizin sayısını artırsın. Hasan hoca bizim için çok değerli bir meslektaşımız. Kendisi her zaman en büyük sermayesinin yetiştirdiği talebeleri olduğunu söyler. Ülkenin her sathında, farklı bölgesinde vatanımız için çalışan gayret eden yetiştirdiği genç nesiller var."

Adil Kacır, Hasan Dohman'ın kendini ülkesine öğrenci yetiştirmek için vakfetmiş bir insan olduğunu vurgulayarak, "Emekliliğinden sonra bu okulda kendisini eğitime ve öğretime adamış biri olarak anılacak. Sanıyorum onun için en büyük şeref madalyası da budur." ifadesini kullandı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemalettin Mehmetoğlu da Hasan Dohman'la 12 yıldır birlikte çalışmaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Onun en büyük derdi bir çocuğun yüzünü güldürmek. Sokakta birlikte gezdiğimizde eski öğrencileriyle karşılaşıyoruz. 'Hocam beni dershaneye gönderdi, bana mont aldı, bana ayakkabı aldı.' diyen bir sürü insan var. Yani bugüne kadar okulumuzda dokunmadığı öğrenci yok. Okul dışında da yine zorluklar içerisinde okumaya çalışan öğrencilere elini uzatıyor." diye konuştu.