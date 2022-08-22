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Hasat zamanı geldi yüzler güldü

Altındağ’da hasat zamanı başladı. Konu hakkında konuşan İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, “Toprağımız bereketini fazlasıyla gösterdi. Hasat zamanı geldi, yüzümüz güldü” dedi.
Hasat zamanı geldi yüzler güldü

Altındağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, bu yıl çiftçilere verilen nohut tohumu desteği için hasat zamanı başladı.  2021 yılında Altındağ'da geçimini tarımdan sağlayan çiftçilere, 30 dekar arazi üzerinden yaklaşık 55 ton sertifikalı; arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.


Bereketini gösterdi

Konu hakkında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “2022 yılında ise 2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere, toplam 36 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtmıştık. Dağıttığımız tohumlar toprağımıza bereket, çiftçimize ise kazanç olarak geri döndü. Şükürler olsun, toprağımız bereketini fazlasıyla gösterdi. Hasat zamanı geldi, yüzümüz güldü” dedi.  

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“Kapasitemiz çok ileride”
 
Altındağ'ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağ tarım için çok önemli bir yer. Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hasatları hayırlı ve bereketli olsun inşallah” diye konuştu.

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