Haşere avcıları görev başında

Kahramankazan Belediyesi, sıcak havaların etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında başladığı haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca, buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor. Öte yandan cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarının şubat ayından bu yana aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, “Bu çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz ayı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, vatandaşlarımız için her zaman görevimizin başındayız” dedi.