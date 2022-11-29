Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti

Arka sol bacağında biriken iltihap nedeniyle rahatsızlanan ineğe, veteriner müdahale etti. Ortaya çıkan manzara izleyenleri şoke etti.

Sosyal medyada bacağında iltihap biriken ineğe yapılan müdahalenin görüntüsü paylaşıldı.

Rahatsızlanan inekleri için veteriner çağıran bir aile , yaşanılanları kayda aldı.

MUSLUKTAN AKAR GİBİ İNEĞİN BACAĞINDAN İLTİHAP AKTI

Çağrı üzerine ineğin yanına gelen veteriner, bir iğne yardımıyla ineğin arka sol bacağına müdahale etti.

Veter,nerin müdahalesiyle birlikte, şişen bölgeden dışarı çıkmaya başlayan iltihap izleyenleri şoke etti.

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