Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti

Sosyal medyada bacağında iltihap biriken ineğe yapılan müdahalenin görüntüsü paylaşıldı.
Rahatsızlanan inekleri için veteriner çağıran bir aile , yaşanılanları kayda aldı.
MUSLUKTAN AKAR GİBİ İNEĞİN BACAĞINDAN İLTİHAP AKTI
Çağrı üzerine ineğin yanına gelen veteriner, bir iğne yardımıyla ineğin arka sol bacağına müdahale etti.
Veter,nerin müdahalesiyle birlikte, şişen bölgeden dışarı çıkmaya başlayan iltihap izleyenleri şoke etti.
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