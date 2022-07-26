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Hatırı sayılır festival

Keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında park ve meydanlarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, kahve tutkunlarını da unutmadı.
Hatırı sayılır festival

30 -31 Temmuz tarihlerinde Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kahve Festivali’nde Türk Kahvesi grubundan 4’üncü nesil kahvecilere ve kahvenin vazgeçilmezi çikolata ve şekerleme grubuna kadar 20’den fazla firma Yenimahallelilerle buluşacak.

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BİRLİK BERABERLİK RUHU 

Yenimahallelilerin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istediğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bu organizasyonlarla hem sektöre katkımız olacak hem vatandaşlarımız keyifli ve kaliteli zaman geçirecek. Biz, yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz. İnşallah yaz ayları boyunca gerek mesire alanlarımız, parklarımız gerekse kültür, sanat etkinliklerimiz sadece Yenimahallelilerin değil tüm Ankaralıların güzel bir yaz geçirmesini sağlayacak. Kahveler bizden. Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

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FESTİVALDE YOK YOK 

30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz Pazar günü 10.00-22.00 saatleri arasında Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek. 
Öte yandan festivalde; Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak, Tolga Kaya, Yüksel Didikoğlu, Duygu Kutlu, Evren Çelik, Coşkun Koyuncu birbirinden güzel şarkıları festival ziyaretçileri için yorumlayacak.
 

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