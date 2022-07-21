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Havuç hasadı başladı

Beypazarı’nda yaz dönemi havuç hasadı yapılmaya başlandı.
Havuç hasadı başladı

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Türkiye'deki havuç üretiminin yüzde 50'sinin ilçelerinde yapıldığını söyledi. İlçede kışlık ve yazlık havuç ekimi yapıldığını belirten Ateş, yılda 126 bin ile 130 bin ton arasında havuç hasadı yapıldığını aktardı.

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Ateş, "Havuçlarımız kalite, tat, lezzet olarak çok mükemmeldir. Beypazarı havucu, çarşıda pazarda lezzeti ve tadıyla bilinir. Çiftçinin para kazanması için havucun fiyatının biraz yükselmesi gerekir. Çiftçi, 3-3,5 liradan havuç veriyor. Çiftçi alın terinin karşılığını tam alamıyor." dedi.

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