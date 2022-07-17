Havuz inşaatına denetleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatı hızla devam eden Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Yenimahalle’nin 5’inci havuzu olma özelliğini taşıyan spor tesisinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, tesisi Ekim ayında açmayı planladıklarını söyledi.

Her mahalleye eşit hizmet götürmek için elinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Başkan Yaşar, “Yenimahalleli 7’den 70’e herkesin spora yönelmesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Yenimahalle Belediyesi olarak şimdiye kadar ilçemize 4 yüzme havuzu kazandırdık. Şimdi ise ilçemizin 5’inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisini Ata Mahallesi’ne konumlandırıyoruz” dedi.

5 YILDIZLI TESİS OLACAK

Sporun sağlıklı yaşamın temel taşlarından birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Tesislerimizde herkes yüzme öğrensin, spor yapsın istiyoruz. Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, modern ve 5 yıldızlı bir tesis olacak” şeklinde konuştu.

6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapılan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit bulunuyor.