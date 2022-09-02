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Hayaller gerçeğe dönüştü, şampiyonların adresi Altındağ oldu

Altındağ Belediyesi’nin spor alanında yaptığı yatırımlar yüzleri güldürdü. Kısa bir süre önce hizmete başlayan Beşikkaya Spor Merkezi, şampiyonların adresi oldu.
Hayaller gerçeğe dönüştü, şampiyonların adresi Altındağ oldu

Altındağ’da hayaller gerçeğe dönüştü, şampiyonların adresi Altındağ oldu. Beşikkaya Spor Merkezi’nde judo kursuna devam eden minik sporcular madalyalarıyla gururlandırdı. 88 Altındağlı minik sporcu, Minikler ve Süper Minikler Ankara Şampiyonası’ndan 36 madalyayla döndü. Altındağlı sporcular Süper Minikler kategorisinde Ankara Şampiyonu olurken, Minikler kategorisinde ise Ankara İkincisi oldular.  Miniklerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Başkan Balcı, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ile birlikte, minik şampiyonları ziyaret etti, her birine madalya ve kupalarını takdim etti.

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Şampiyonların Adresi Altındağ 


Balcı “Bu spor tesislerini hizmete açarken, her birinin yeni şampiyonların adresi olacağına inancımız tamdı. Bu düşüncemi de her yerde, sık sık dile getirdik. Bugün görüyoruz ki, spor tesislerimiz amacına ulaşmış, çok şükür ki, hayallerimiz gerçeğe dönüşmüş” dedi.
 

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