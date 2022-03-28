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Hayati İnanç, Kahramanazan Belediyesi Kültür Sohbetleri'nin konuğu oldu

Kahramakazan Belediyesi’nce düzenlenen “Kahramanazan Belediyesi Kültür Sohbetleri” kapsamında yazar Hayati İnanç Kahramankazanlılarla buluştu.
Hayati İnanç, Kahramanazan Belediyesi Kültür Sohbetleri'nin konuğu oldu

Kahramankazan’da kültür ve sanat hayatının yaygınlaşmasına katkı sunmak için çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediyesi, son olarak “Kahramankazan Belediyesi Kültür Sohbetleri” programı kapsamında yazar Hayati İnanç’ı ağırladı. İnanç, “Can Veren Pervaneler/Hayata Şiirden Bakmak” adlı söyleşisiyle Kahramankazanlılarla buluştu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolünün de katıldığı programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Böylesine anlamlı bir programa ilçe halkının yoğun katılımından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Oğuz, “Kahramankazan’da yaşayan vatandaşlarımızın kültürle, sanatla. Sosyal hayatla iç içe olmaları için benzer programları bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi. Etkinlik Başkan Oğuz’un sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı. 

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İnanç’tan Şair Başkan’a tam not
Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, programın başında, 2013 yılında Ümraniye Belediyesi’nce Türkiye genelinde düzenlenen ve 9 bin 600 şiirin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncülüğüne layık görülen şiirini okudu. Başkan Oğuz’un insanın hayat ve içsel yolculuğunu anlatan şiiri izleyenler tarafından yoğun alkış aldı.  Daha sonra sahneye çıkan Hayati İnanç, Oğuz’un şiirini oldukça beğendiğini belirterek, “Şiirinizin üçüncü olması haksızlık olmuş, ama hayır baki olandadır” diye konuştu.  

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İzleyenleri mest etti
Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler/Hayata Şiirden Bakmak” adlı söyleşisiyle Kahramankazanlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Okuduğu şiirlerin yanı sıra, ilahi aşkı da anlatarak divan edebiyatından örnekler veren İnanç, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi. Kahramankazan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç, gönüllere hitap ettiği konuşmasıyla izleyenleri adeta büyüledi. Vatandaşlar programın sonunda İnanç’la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.  

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