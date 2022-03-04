  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Haymana Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi

Haymana Belediyesi 2022 yılına da filosuna 3 yeni araç katarak başladı. 
Haymana Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi

Filoya yeni katılan araçlar; 1 adet kazıyıcı-yükleyici kepçe, 1 adet Greyder ve 1 adet de 4x4 Pick Up. Böylelikle Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un görev süresinde filoya kazandırılan araç sayısı 20 oldu.

Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte kademe biriminde yeni araçları inceleyen Başkan Turgut araçlar hakkında bilgi aldı.

2-038.jpeg

Turgut: “İyi Araç İyi Hizmet”
Göreve geldiklerinden beri araç filosunu geliştirmek adına yeni araçlar kattıklarını belirten Başkan Turgut “Son olarak 3 yeni araç daha filomuza katıldı. Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti en iyi şekilde sunmak. Bunun için de modern bir araç filomuzun olması lazım. Yaptığımız çalışmalarla araç filomuzu günden güne modernleştirip, genişletiyoruz. Yeni araçlarımız Haymana’mıza hayırlı olsun.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı04 Mart 2022 Cuma 16:12
  • Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise, indirimsiz 31 yıl hapis04 Mart 2022 Cuma 12:27
  • 'Uçan tekme'li köpek besleme kavgası04 Mart 2022 Cuma 12:26
  • Hukuk müşaviri, çalıştığı şirketi 23 milyon lira dolandırıp ABD'ye kaçmış04 Mart 2022 Cuma 11:52
  • Ankara Fontu’nun bulunduğu yeni levhaların montajı sürüyor04 Mart 2022 Cuma 04:20
  • Başkent’te Hocalı katliamı unutulmadı04 Mart 2022 Cuma 03:20
  • Yardım tırı, Mamak'tan dualarla uğurlandı04 Mart 2022 Cuma 03:03
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık"04 Mart 2022 Cuma 02:26
  • Yenimahalle Belediyespor Playoff maçlarına çıkmayı garantiledi04 Mart 2022 Cuma 00:30
  • Pursaklar Belediyesi, çalışanlarına sağlık taraması yapıldı04 Mart 2022 Cuma 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti