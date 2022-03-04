Haymana Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi

Haymana Belediyesi 2022 yılına da filosuna 3 yeni araç katarak başladı.

Filoya yeni katılan araçlar; 1 adet kazıyıcı-yükleyici kepçe, 1 adet Greyder ve 1 adet de 4x4 Pick Up. Böylelikle Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un görev süresinde filoya kazandırılan araç sayısı 20 oldu.

Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte kademe biriminde yeni araçları inceleyen Başkan Turgut araçlar hakkında bilgi aldı.

Turgut: “İyi Araç İyi Hizmet”

Göreve geldiklerinden beri araç filosunu geliştirmek adına yeni araçlar kattıklarını belirten Başkan Turgut “Son olarak 3 yeni araç daha filomuza katıldı. Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti en iyi şekilde sunmak. Bunun için de modern bir araç filomuzun olması lazım. Yaptığımız çalışmalarla araç filomuzu günden güne modernleştirip, genişletiyoruz. Yeni araçlarımız Haymana’mıza hayırlı olsun.” dedi.