Haymana Belediyesi çocuklar için Ukulele Kursu başlattı

Haymana Belediyesi çocukların heyecanla katılmak isteyeceği ukulele kursunu başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı diksiyon ve bağlama kurslarına bir yenisini daha ekleyen Haymana Belediyesi, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki öğrenciler için ukulele kursu açtı.

Şekil olarak gitara benzeyen ve 4 telli bir enstrüman olan ukulele için açılan kurslara çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kursu farklı kılan özellik ise bu alanda belediyeler tarafından açılmış kursların sayısının çok az olması, Haymana Belediyesi bu anlamda da farklı bir işe imza atmış oldu.

Ukuleler İşadamı Özdemir Bostancı’dan

Folklor başta olmak üzere yaptığı kültürel faaliyetlerle tanınan Sındıranlı iş adamı Özdemir Bostancı Halk Eğitim Merkezine 15 tane ukelele bağışladı.

Turgut “Her şey Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımız İçin”

Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Turgut “Spor kursları ardından diksiyon ve bağlama kursunu açtık. Şimdi de ukulele kursumuzu açıyoruz. Çocuklara yönelik bu kursun yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Çocukların gelişimi için spor ve sanatsal faaliyetler önem arz ediyor, ücretsiz kurslarımızla bizler de hem çocuklarımıza hem de ailelerimiz bu konuda yardımcı oluyoruz. Kurs için ukulele alıp bağışlayan iş adamı hemşehrimiz Özdemir Bostancı’ya da teşekkür ediyorum.” dedi.

Spor ve Bağlama Kursları Sındıran’da da Başladı

Öte yandan Haymana Belediyesi, Merkezden sonra Sındıran mahallesinde de spor ve bağlama kurslarını başlattı. Hafta sonu başlayan kursların ilk dersine Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Can, Meclis Üyeleri, Ahmet Özkan, Oğuz Yücel, Savaş Kara, Mehmet Aytaç ve Talip Kapıcı da konuk oldu. Burada spor ve bağlama kursundaki öğrencilerle bir araya gelen Turgut ve beraberindekiler yöresel sanatçıların okuduğu türkü ve deyişleri de dinledi.